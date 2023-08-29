Як мінімум половина території Московської області опинилася в "червоній зоні".

Російські пілоти малої авіації скаржаться на проблеми з польотами навколо Москви через глушіння GPS.

Як повідомляє російське видання The Moscow Times в Telegram, через почастішання атак українських дронів в Підмосков'ї почали глушити сигнал GPS, і тепер пілоти змушені шукати нові способи орієнтування під час польотів.

Відзначається, що з травня як мінімум половина території Московської області опинилася в "червоній зоні" сервісу GPSJam. Тоді понад 10 відсотків літаків повідомляли про проблеми з навігацією. Ці дані стосуються роботи GPS-сигналу в повітрі.

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"Зараз авіатори намагаються виробити технічне рішення, яке дозволить літакам користуватися системами навігації і не заважати військам ППО. В якості одного з варіантів спільнота пропонує використовувати вежі стільникового зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Проблеми російської авіації

13 серпня 2023 року стало відомо, що російські пасажири понад 11 годин не могли вилетіти з Анталії до Росії через несправність охолодження двигунів літака. Деяким пасажирам тоді через спеку стало погано. У одного почалася панічна атака, ще три дівчини знепритомніли. На допомогу прислали лікарів, після чого всіх повернули в аеропорт.

При цьому 14 серпня повідомлялося про те, що російські авіакомпанії масово затримують рейси через неможливість отримати якісне обслуговування і придбати потрібні запчастини. Один з вильотів, який мав відбутися ще 12 серпня, в обох напрямках очікували по 410 осіб.

Крім того, 28 серпня стало відомо, що Росія евакуює виробництво свого "Суперджета" в Об'єднані Арабські Емірати. Тоді повідомлялося, що російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" намагається продати свою заарештовану через санкції частку в компанії SuperJet International (sji). Покупцем може виявитися інвестиційна компанія MarkAB Capital з ОАЕ.

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