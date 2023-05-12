В СБУ заперечують, що кримінальне провадження нібито є політичним переслідуванням фігуранта справи, екс-розвідника Романа Червінського.

В СБУ поділились деталями скандальної справи про спробу підкупу російських пілотів і перегін ворожих винищувачів на територію України, у якій, зокрема, фігурує вже екс-розвідник Роман Червінський.

Як розповів в інтерв'ю ТСН представник ГУ СБУ Анатолій Буліч, ще у квітні 2022 року приватна особа, яка і вигадала ідею з перегоном російських літаків, звернулась до свого знайомого, який на той час працював в СБУ і доніс інформацію до керівництва.

"Тому ми на той час чітко вказали: проведення вказаної операції неможливе", - відповів Буліч. Однак ініціатори продовжили пошуки тих, хто допоміг би їм здійснити цю авантюру.

Буліч стверджує, що тоді ініціатори звернулись до Червінського. "У травні він вже особисто здійснював переговори з представниками РФ", - додав Буліч.

Водночас українські силовики, зазначив Буліч, одразу встановили, що відтепер справу курують російські спецслужби. Наприклад, пілот, з яким сконтактувались фігуранти кримінальної справи, уникав розмов про місце перебування другого пілота, без якого неможливо було б перегнати літак. Росіянин завжди сам ініціював листування.

Дружина пілота РФ, який вів переговори з українськими авантюристами, за словами Буліча, на той час якраз перебувала біля будівлі ФСБ у Москві, і що це нібито було відомо самому Червінському та особам, які займались спецоперацією. "У липні російський пілот назвав аеропорт "Канатове" як те місце, куди він погодився посадити військовий літак", - розповів представник СБУ.

Проте наступного дня, нагадав Буліч, стався обстріл аеропорту. Росіяни випустили вісім крилатих ракет. Тоді загинув командир частини та було поранено 17 військовослужбовців, знищено два військові літаки.

Буліч підкреслив, що росіяни і раніше випускали по "Канатовому" ракети, але це було тільки раз - на початку повномасштабного вторгнення, коли РФ вела вогонь по багатьох військових аеропортах ЗСУ. "Потім росіяни про аеропорт забули, а згадали лише у той день та у той час, коли проводилась так звана спецоперація Червінського", - додав представник спецслужби.

Після обстрілу аеропорту росіяни випустили пропагандистський сюжет, у якому глузували, що вони обдурили українську сторону.

Буліч стверджує, що Червінський почав переховуватися від слідства одразу, як його участю у спецоперації зацікавились правоохоронні органи.

В СБУ заперечують, що кримінальне провадження нібито є політичним переслідуванням Червінського: "Це кримінальне провадження не про це, а про перевищення влади військовослужбовцем, наслідком якого є загибель людей".

Свою причетність до проведення спецоперації спростовує ГУР. "Головне управління розвідки Міністерства оборони України не має жодного відношення до цієї "операції", - відповів представник розвідки Юсов.

"Жоден розвідувальний орган, а також СБУ не надавали дозвіл на проведення вказаної спецоперації", - наголосив Буліч.

Слідство триває. Інших фігурантів перевіряють на причетність. У разі здобуття доказів особам повідомлять про підозру, зазначив представник Служби безпеки.

Українці вербували російських пілотів - що відомо

Ще у липні кремлівські пропагандисти, посилаючись на матеріали ФСБ, писали про нібито викриття спецслужбою вербування Україною російських льотчиків. Російська спецслужба тоді стверджувала, що перехопила листування українців з росіянами й вивідала "актуальні дані з розміщення військових об'єктів в Україні".

У квітні 2023 року СБУ заявила, що розслідує обставини, за яких група українських військових та волонтерів намагались завербувати російських пілотів і виміняти у них за гроші бойові літаки ЗС РФ. Зауважувалось, що провал "спецоперації" призвів до ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

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