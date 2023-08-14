У РФ авіакомпанії все сильніше відчувають наслідки введених через вторгнення в Україну санкцій.

Російська авіакомпанія Red Wings запросила додатковий літак, щоб вивезти пасажирів затриманих рейсів з Єкатеринбурга в Анталью і назад після виходу з ладу відразу двох повітряних суден Boeing-777.

Як повідомляє російське видання The Moscow Times, російські авіакомпанії масово затримують рейси через неможливість отримати якісне обслуговування та придбати потрібні запчастини. Відзначається, що виліт, який повинен був відбутися ще 12 серпня, в обох напрямках очікують по 410 осіб.

В прес-службі авіакомпанії пояснили, що затримка рейсів сталася з технічних причин: одночасно вийшли з ладу два повітряних судна Boeing-777 з трьох наявних в парку авіакомпанії.

Відео дня

Відзначається, що це вже не перша затримка рейсів у авіакомпанії Red Wings за літо. У серпні близько сотні пасажирів не могли 11 годин вилетіти з Єкатеринбурга в Астану.

Крім того, в липні більш ніж на 8 годин "через позапланове технічне обслуговування" був затриманий рейс Red Wings з Уфи в Алма-Ата.

Росіяни 11 годин не могли вилетіти з аеропорту Анталії

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня стало відомо, що російські пасажири понад 11 годин не могли вилетіти з Анталії до Росії через несправність охолодження двигунів літака. Деяким пасажирам через спеку і задуху стало погано – в одного почалася панічна атака, ще три дівчини знепритомніли. На допомогу їм прислали лікарів, після чого всіх повернули в аеропорт.

Також у росіян почалися проблеми з обслуговуванням зарубіжних автомобілів. Так, в серпні Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від програмного забезпечення, за допомогою якого проводилося технічне обслуговування автомобілів.

Вас також можуть зацікавити новини: