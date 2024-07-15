У минулому місяці автопарк України поповнили близько 5,2 тисячі нових легкових авто.
За інформацією порталу УкрАвтопром, 66% легковиків із загальної кількості у червні реалізували приватним клієнтам, а 34% – юридичним особам. Якщо порівнювати з червнем минулого року, то продажі нових легкових авто зменшились у приватному сегменті на 6%, а у корпоративному – на 11%.
У приватному секторі перевагу віддавали таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 – 337 одиниць;
- HONDA M-NV – 136;
- RENAULT Duster – 111;
- MAZDA CX5 – 105;
- SUZUKI SX4 – 100.
Юридичні особи віддавали перевагу таким авто:
- RENAULT Duster – 336 одиниць;
- MITSUBISHI L200 – 109;
- TOYOTA RAV-4 – 87;
- TOYOTA Camry – 65;
- SKODA Octavia – 60.
Новини світового авторинку – що цікавого
Раніше експерти назвали найбільш популярний автомобіль на світовому ринку. Ним виявилась Tesla Model Y: з січня по травень цього року було продано більш ніж 467 тис одиниць авто.
Також до трійки лідерів потрапили Toyota Corolla та Toyota RAV4. На четвертому і п'ятому місці опинились Ford F-Series та Chevrolet Silverado. Замикає десятку лідерів Toyota Hilux з показником у більш ніж 211 тисяч реалізованих авто.
Також нагадаємо, що в Євросоюзі вирішили запровадити мита на електромобілі з Китаю, бо вони загрожують прибуткам виробників BEV в самій європейській спільноті.