Якщо порівнювати з червнем минулого року, то продажі нових легковиків суттєво знизились.

У минулому місяці автопарк України поповнили близько 5,2 тисячі нових легкових авто.

За інформацією порталу УкрАвтопром, 66% легковиків із загальної кількості у червні реалізували приватним клієнтам, а 34% – юридичним особам. Якщо порівнювати з червнем минулого року, то продажі нових легкових авто зменшились у приватному сегменті на 6%, а у корпоративному – на 11%.

У приватному секторі перевагу віддавали таким моделям:

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TOYOTA RAV-4 – 337 одиниць;

HONDA M-NV – 136;

RENAULT Duster – 111;

MAZDA CX5 – 105;

SUZUKI SX4 – 100.

Юридичні особи віддавали перевагу таким авто:

RENAULT Duster – 336 одиниць;

MITSUBISHI L200 – 109;

TOYOTA RAV-4 – 87;

TOYOTA Camry – 65;

SKODA Octavia – 60.

Новини світового авторинку – що цікавого

Раніше експерти назвали найбільш популярний автомобіль на світовому ринку. Ним виявилась Tesla Model Y: з січня по травень цього року було продано більш ніж 467 тис одиниць авто.

Також до трійки лідерів потрапили Toyota Corolla та Toyota RAV4. На четвертому і п'ятому місці опинились Ford F-Series та Chevrolet Silverado. Замикає десятку лідерів Toyota Hilux з показником у більш ніж 211 тисяч реалізованих авто.

Також нагадаємо, що в Євросоюзі вирішили запровадити мита на електромобілі з Китаю, бо вони загрожують прибуткам виробників BEV в самій європейській спільноті.

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