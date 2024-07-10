Найбільш популярний автомобіль на світовому ринку / фото ua.depositphotos.com

Хоча попит на електромобілі дещо знизився, Tesla Model Y залишається світовим лідером серед нових авто: з січня по травень продажі цього електромобіля досягли позначки 467,3 тис одиниць, що майже на 7% більше, ніж у минулому році. Про це повідомляє Focus2Move

На другому місці рейтингу опинилась Toyota Corolla, на третьому – Toyota RAV4. Також до п'ятірки потрапили Ford F-Series та Chevrolet Silverado. 

Загалом ТОП-10 світового рейтингу нових авто виглядає так:

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  • Tesla Model Y – 467 341 одиниця;
  • Toyota Corolla – 452 929;
  • Toyota RAV4 – 414 115;
  • Ford F-Series – 342 205;
  • Chevrolet Silverado – 319 853;
  • Honda CR-V – 300 020;
  • Hyundai Tucson – 245 706;
  • Toyota Camry – 221 567;
  • Kia Sportage – 220 168;
  • Toyota Hilux – 211 780.

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Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі електричних авто. Серед нових електромобілів за підсумками червня лідером виявилась Honda M-NV. Якщо казати про вперше зареєстровані вживані електричні автомобілі, то тут лідируючі позиції займала Tesla Model 3. Основну масу зареєстрованих у минулому місяці електричних автомобілів склали легкові авто.

Ще раніше спеціалісти підрахували, що у травні автопарк країни поповнили більш ніж 4,1 тис автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Якщо порівнювати з травнем 2023 року, то попит на електромобілі збільшився майже на 70%. 

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