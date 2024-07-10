Моделі електричних авто стрімко займають лідируючі позиції на ринку нових легковиків.

Хоча попит на електромобілі дещо знизився, Tesla Model Y залишається світовим лідером серед нових авто: з січня по травень продажі цього електромобіля досягли позначки 467,3 тис одиниць, що майже на 7% більше, ніж у минулому році. Про це повідомляє Focus2Move.

На другому місці рейтингу опинилась Toyota Corolla, на третьому – Toyota RAV4. Також до п'ятірки потрапили Ford F-Series та Chevrolet Silverado.

Загалом ТОП-10 світового рейтингу нових авто виглядає так:

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Tesla Model Y – 467 341 одиниця;

Toyota Corolla – 452 929;

Toyota RAV4 – 414 115;

Ford F-Series – 342 205;

Chevrolet Silverado – 319 853;

Honda CR-V – 300 020;

Hyundai Tucson – 245 706;

Toyota Camry – 221 567;

Kia Sportage – 220 168;

Toyota Hilux – 211 780.

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Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі електричних авто. Серед нових електромобілів за підсумками червня лідером виявилась Honda M-NV. Якщо казати про вперше зареєстровані вживані електричні автомобілі, то тут лідируючі позиції займала Tesla Model 3. Основну масу зареєстрованих у минулому місяці електричних автомобілів склали легкові авто.

Ще раніше спеціалісти підрахували, що у травні автопарк країни поповнили більш ніж 4,1 тис автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Якщо порівнювати з травнем 2023 року, то попит на електромобілі збільшився майже на 70%.

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