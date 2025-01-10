В сегменті нових легковиків лідером ринку гібридів став кросовер Toyota RAV4.

У 2024 році автопарк нашої країни поповнили 23,9 тис гібридних легкових авто (HEV i PHEV) – це на 39% більше, ніж у 2023-му. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Частка нових авто в загальній кількості становила 57%. Зазначимо, що в цьому сегменті традиційно домінують "‎японці"‎, а найпопулярнішою моделлю за підсумками року виявилась Toyota RAV4.

Трійка нових гібридів виглядає так:

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Toyota RAV4 – 3101 одиниця; Toyota Camry – 781; Nissan Qashqai – 777.

Серед імпортованих вживаних гібридних автомобілів найбільш популярним виявився Ford Fusion US. На другій позиції – Toyota Prius.

Трійка імпортованих вживаних гібридних авто:

Ford Fusion US – 896 одиниць; Toyota Prius – 609; Toyota RAV4 – 586.

Гібридні автомобілі – поради фахівців

Раніше спеціалісти назвали кілька моделей найкращих вживаних гібридних авто. На їхню думку, потенційним покупцям варто звернути увагу на такі моделі як Toyota Prius, Honda Accord Hybrid, Kia Niro, Toyota RAV4 Hybrid та Ford F-150.

Toyota Prius вони розглядають у якості "‎еталона паливної економічності"‎. У той же час, Honda Accord Hybrid має просторий салон та великий багажник.

Також експерти назвали деякі недоліки цих авто. Зокрема, вони звертають увагу на те, що Kia Niro має доволі повільне прискорення.

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