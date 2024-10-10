Лідером ринку гібридів в сегменті нових легкових авто залишається Toyota RAV-4.

Впродовж вересня автопарк України поповнили понад 2 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 22% більше, ніж у вересні минулого року. Про це повідомляє "Укравтопром" в Telegram.

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік. Лідером ринку гібридів в сегменті нових легкових авто залишається Toyota RAV-4 - 280 авто. Другу сходинку посіла Toyota Yaris Cross кількістю 79 авто. Третій за популярністю - Nissan Qashqai 56 автівок.

Крім того, в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Kia Niro - 54 авто. Також у лідерській трійці: Ford Fusion US з кількістю в 50 автівок та Toyota Prius 49 авто.

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Український ринок авто - останні новини

У вересні вітчизняний автопарк поповнили понад 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня минулого року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.

Минулого місяця автопарк України було поповнено майже на 17 тисячі вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить понад дев'ять років.

Крім того, експерти склали список найкращих в світі автомобілів SUV (Sport utility vehicle).

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