Серед нових гібридних автомобілів лідером ринку виявилась Toyota RAV4.

У жовтні автопарк нашої країни поповнили понад 1,9 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV) – це на 7% більше, ніж у минулому році. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Частка нових автомобілів серед них становила 63%, тоді як у жовтні 2023-го вона складала 59%. Особливою популярністю користувались кросовери від японських виробників – Nissan і Toyota.

Серед нових авто на першому місці доволі очікувано опинилась Toyota RAV4, яка і раніше демонструвала прекрасні показники продаж. Серед імпортованих вживаних гібридів перше місце посів "‎американець"‎ Ford Fusion US.

Відео дня

Трійка найпопулярніших нових гібридів виглядає так:

Toyota RAV4 – 261 одиниця;

Nissan Qashqai – 82;

Toyota Yaris Cross – 79.

Трійка імпортованих вживаних гібридних автомобілів:

Ford Fusion US – 54 одиниці;

Toyota Prius – 46;

Toyota RAV4 – 38.

Гібридні автомобілі – поради експертів

Нещодавно спеціалісти Edmunds назвали п’ятірку найкращих вживані гібридних авто. На їхню думку, бажаючим придбати гібрид слід звернути увагу на Toyota Prius, Honda Accord Hybrid, Kia Niro, Toyota RAV4 Hybrid та Ford F-150.

Фахівці кажуть, що Toyota Prius приємно здивує паливною економічністю та універсальністю. У той же час, Honda Accord Hybrid має просторий салон та великий багажник.

А ще раніше експерти назвали десятку кращих гібридних авто на ринку 2024-го. До списку потрапили, зокрема, BMW 550e, Mercedes-Benz C300e та BMW 230e Active Tourer.

Вас також можуть зацікавити новини: