В Україні продовжують залишатися найпопулярнішими моделі з бензиновими двигунами.

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 72,5% ринку нових легковиків, що на 2,5 відсоткових пункта більше, ніж торік.

Як повідомляє "Укравтопром", найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 відсоткових пунктів (в.п.) менше ніж торік.

Водночас частка дизельних авто збільшилась на 6 в.п. – до 27%. Також збільшилась частка електромобілів з 11% до 13,5%. Частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%. На автомобілі з ГБО припало 0,5% продажів, проти 1% у березні минулого року.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Renault Duster;

Дизельні – Renault Duster;

Електро – Volkswagen ID.4;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Український ринок авто – останні новини

1 квітня 2024 року стало відомо, що в Україні за березень було реалізовано майже 6,7 тис. нових легкових авто – це у півтора раза більше ніж торік. При цьому найчастіше на березневому ринку авто українці купували японську марку Toyota.

2 квітня повідомлялося, що французький кросовер Renault Duster став лідером українського березневого ринку нових легкових авто. Крім того, на другому місці опинилася Toyota RAV-4, а на третьому - KIA Sportage.

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