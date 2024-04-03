У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 72,5% ринку нових легковиків, що на 2,5 відсоткових пункта більше, ніж торік.
Як повідомляє "Укравтопром", найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 відсоткових пунктів (в.п.) менше ніж торік.
Водночас частка дизельних авто збільшилась на 6 в.п. – до 27%. Також збільшилась частка електромобілів з 11% до 13,5%. Частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%. На автомобілі з ГБО припало 0,5% продажів, проти 1% у березні минулого року.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Renault Duster;
- Дизельні – Renault Duster;
- Електро – Volkswagen ID.4;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Український ринок авто – останні новини
1 квітня 2024 року стало відомо, що в Україні за березень було реалізовано майже 6,7 тис. нових легкових авто – це у півтора раза більше ніж торік. При цьому найчастіше на березневому ринку авто українці купували японську марку Toyota.
2 квітня повідомлялося, що французький кросовер Renault Duster став лідером українського березневого ринку нових легкових авто. Крім того, на другому місці опинилася Toyota RAV-4, а на третьому - KIA Sportage.