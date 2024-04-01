Найчастіше на березневому ринку авто українці купували японську марку Toyota.

У березні в Україні було реалізовано майже 6,7 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік. Як повідомляє "Укравтопром", найбільшу кількість покупців, у минулому місяці, привернула до себе японська марка Toyota – 1021 авто (+58%).

Другий результат у Renault - 955 авто. (+118%). Третє місце посіла Skoda з показником 452 проданих авто (+31%). На четвертому місці Volkswagen - 444 авто. (+3%). Замикає п'ятірку популярних автомобілів березня BMW - 381 авто. (+7%).

Зазначається, що бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 920 покупців.

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"Всього за І кв. 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в "Укравтопромі".

Український ринок авто - останні новини

Раніше повідомлялося, що у лютневому ринку 2024 року український автопарк було поповнено на понад 1,3 тисячі авто з дизельними двигунами. Це в понад 70% більше, ніж торік.

22 березня стало відомо, що з початку року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн.

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