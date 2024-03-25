Toyota Corolla стабільно займала вершину рейтингу найпопулярніших авто протягом десятиліть.

Tesla Model Y вдалося зробити те, що ще недавно здавалося неможливим – скинути з п'єдесталу бестселер компанії Toyota і стати найбільш продаваним авто. Експерти підрахували, що у 2023 році було продано 1,15 млн таких автомобілів (+50,8%). Про це повідомляє Focus2move.

"‎Незважаючи на те, що скинути традиційні дизельні та бензинові моделі з найвищої вершини нашого рейтингу Top-100 дуже складно, нові моделі електромобілів стрімко набирають популярність у глобальній таблиці лідерів, а автомобільна промисловість дедалі більше рухається у бік електрифікації"‎, – каже видання.

Загалом, п'ятірка лідерів 2023 року виглядає наступним чином:

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Tesla Model Y – 1,15 млн авто;

Toyota Corolla – 1,13 млн авто;

Toyota RAV4 – 934 тис авто;

Ford F-Series – 901 тис авто;

Honda CR-V – 718 тис авто.

Окрім того, в першій десятці опинились Toyota Camry, Toyota Hilux, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson та пікап Ram. Найбільш примітні показники інших моделей з топ-50 в основному пов'язані з електромобілями, такими як BYD Dolphin (+54,7%) та BYD Yuan Plus (+86,0%).

Найбільш популярні авто в Україні

Раніше спеціалісти розповіли, які моделі нових авто були найбільш популярними в Україні у лютому. Очолив рейтинг компактний кросовер Renault Duster. На другому місці опинилась Toyota RAV4, на третьому – Volkswagen ID.4. Також у п'ятірку потрапили Peugeot 301 та Škoda Scala.

Загалом, у минулому місяці на десять моделей прийшлося майже 40% ринку нових легкових авто. Серед головних трендів авторинку України – зростання попиту на китайські автомобілі. Так, у січні українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з КНР. Якщо порівнювати з січнем минулого року, то цей показник збільшився майже вдвічі.

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