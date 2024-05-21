На ринку нових легкових автомобілів дизельні авто охопили майже 25% продажів.

У квітні автопарк нашої країни поповнили 6,2 тис автомобілів з дизельними двигунами: у порівнянні з минулим роком цей показник виявився нижчим майже на 10%. З цієї кількості 1,4 тис одиниць становили нові авто, а 4,8 тис одиниць – вживані, ввезені з-за кордону. Такі дані наводить портал "Укравтопром".

На ринку нових легковиків дизельні автомобілі охопили 24% продажів: порівняно з квітнем минулого року цей показник майже не змінився. Якщо казати про ввезені вживані авто, то тут частка дизельних машин також становила 24%, однак це виявилось на 12% нижчим, ніж у минулому році.

Найбільш популярними моделями нових дизельних легковиків стали:

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Renault Duster – 372 одиниці;

Bmw X3 – 128 од.;

Toyota Land Cruiser Prado – 125 од.;

Volkswagen Touareg – 111 од.;

Bmw X4 – 71 од.

Найбільш популярними імпортованими вживаними дизельними авто виявились:

Renault Megane – 485 одиниць;

Skoda Octavia – 343 од.;

Volkswagen Passat – 324 од.;

Nissan Qashqai – 297 од.;

Volkswagen Golf – 169 од.

Авторинок України – динаміка

Раніше експерти з'ясували, що легкові автомобілі з бензиновими двигунами користуються найбільшим попитом серед українців: минулого місяця бензинові авто охопили більше 45% ринку нових легковиків.

Якщо казати про конкретні моделі бензинових машин, то найбільшою популярністю у квітні користувались Mazda CX5, Toyota RAV-4 та KIA Sportage. При цьому в нашій країні стрімко набирають популярності автомобілі на акумуляторних джерелах живлення: квітневі показники виявились удвічі більшими, ніж торік.

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