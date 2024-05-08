У квітні автопарк України поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що удвічі більше, ніж роком раніше. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 року, повідомляє "Укравтопром".
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4141 од. (нових – 707 од., уживаних – 3434 од.) Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто. Також було зареєстровано один новий електробус.
В Топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen iD.4 – 141 од.;
- Honda M-NV – 72 од.;
- Nissan Ariya – 68 од.;
- BYD Song Plus – 49 од.;
- MG 4 – 39 од.
П’ятірка вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:
- Nissan Leaf – 497 од.;
- Tesla Model 3 – 414 од.;
- Tesla Model Y – 343 од.;
- Volkswagen е-Golf – 253 од.;
- Hyundai Kona – 205 од.
Авторинок України
Впродовж квітня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто, що у порівнянні з торішнім квітнем більше на 13%. При цьому відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.
У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це в порівнянні з квітнем 2023 року більше на 30%.