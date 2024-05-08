Здебільшого українці вибирають вживані електрокари.

У квітні автопарк України поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що удвічі більше, ніж роком раніше. Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 року, повідомляє "Укравтопром".

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4141 од. (нових – 707 од., уживаних – 3434 од.) Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто. Також було зареєстровано один новий електробус.

В Топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

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Volkswagen iD.4 – 141 од.;

Honda M-NV – 72 од.;

Nissan Ariya – 68 од.;

BYD Song Plus – 49 од.;

MG 4 – 39 од.

П’ятірка вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:

Nissan Leaf – 497 од.;

Tesla Model 3 – 414 од.;

Tesla Model Y – 343 од.;

Volkswagen е-Golf – 253 од.;

Hyundai Kona – 205 од.

Авторинок України

Впродовж квітня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто, що у порівнянні з торішнім квітнем більше на 13%. При цьому відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.

У квітні український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це в порівнянні з квітнем 2023 року більше на 30%.

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