Новий американський літак G400 встановив швидкісний рекорд

G400 – це сучасний американський далекомагістральний бізнес-джет, розроблений Gulfstream Aerospace.

Один із трьох експериментальних літаків G400 від Gulfstream встановив новий рекорд швидкості на маршруті між двома містами. Він виконав переліт із Маямі у Лас-Вегас за 4 години 8 хвилин із середньою швидкістю 0,89 Маха (приблизно 1090 км/год). Про це розробник написав на своєму сайті.

Gulfstream також повідомила про перший політ G400 з повністю обладнаним салоном.

"Перший політ нашого G400 з повністю обладнаним салоном і цей останній рекорд швидкості свідчать про системну роботу, досвід і динамічний розвиток програми", – зазначив президент Gulfstream Марк Бернс.

Відео дня

Експериментальний G400 і макет його салону були представлені на нещодавньому авіасалоні NBAA-BACE (саме дорогою туди був встановлений рекорд). Їх показали разом із наддалекомагістральними літаками Gulfstream G700 і Gulfstream G800.

G400 – довідка

Gulfstream представила G400 у 2021 році. Його позиціонують як перший за понад десять років новий літак із просторим салоном у своєму класі.

Він не замінить жодну з моделей у лінійці компанії, а займе проміжне місце між G280, який має поступитися місцем G300, і літаками з великим салоном G500/G600. Заявлена каталожна ціна G400 становить близько 34,5 млн доларів.

На крейсерській швидкості для далеких перельотів у 0,85 Маха літак зможе долати до 4200 морських миль без дозаправлення (приблизно 7778 км). Це дасть змогу виконувати безпосадкові рейси з Нью-Йорка до Женеви або з Маямі до Сан-Паулу.

На підвищеній крейсерській швидкості 0,88 Маха дальність польоту дещо скоротиться – до 3950 морських миль (7315 км). Максимальна швидкість літака становитиме 0,90 Маха.

Передбачено кілька варіантів компонування салону – на дев’ять, 11 або 12 пасажирів, із можливістю організувати спальні місця для п’ятьох. Серед головних особливостей – система очищення повітря та десять великих овальних ілюмінаторів, що забезпечують панорамний огляд.

Бізнес-авіація – інші новини

Нещодавно американська компанія SyberJet презентувала повнорозмірний макет легкого приватного літака SJ36.

Він здатний долати до 3000 морських миль (5556 км) і підніматися на висоту до 49 000 футів (приблизно 14 935 метрів). Завдяки таким характеристикам літак може конкурувати з моделями середнього класу, водночас зберігаючи економічність експлуатації, характерну для легких реактивних літаків.

Ще раніше УНІАН писав, що легкий реактивний SyberJet SJ30-2 встановив рекорд швидкості під час перельоту через США зі східного узбережжя на західне. Маршрут із Джексонвілла у Флориді до Сан-Дієго в Каліфорнії він подолав приблизно за 4 години 7 хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини: