Американська компанія представила надшвидкісний літак, який може змінити ринок

Легкий реактивний літак розрахований на керування одним пілотом та може розвивати швидкість до 0,88 Маха.

Американська компанія SyberJet представила легкий приватний літак (повнорозмірний макет) SJ36. Про це вона повідомила на своєму сайті.

Компанія оголосила про отримання листів про наміри щодо придбання понад 50 літаків.

Інтерес до моделі зумовлений її характеристиками. Розробники позиціонують SJ36 як "найшвидший легкий реактивний літак із найбільшою дальністю польоту серед будь-коли створених у цьому класі". Заявлена максимальна швидкість становить 0,88 Маха (близько 1000 км/год), що зазвичай притаманно значно більшим і дорожчим крилатим машинам.

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Дальність польоту SJ36 досягає 3000 морських миль (5556 км), а практична стеля – 49 000 футів (близько 14 935 м). Такі характеристики дають SJ36 змогу конкурувати з літаками середнього класу, зберігаючи економічність експлуатації, властиву легким реактивним літакам.

SJ36 розрахований на виконання безпосадкових рейсів за маршрутами, які недоступні іншим представникам цього класу, зокрема між Лос-Анджелесом і Гаваями, а також між аеропортом Тетерборо у штаті Нью-Джерсі та Лос-Анджелесом.

Порівняно з іншими легкими реактивними літаками SJ36 може скоротити тривалість трансконтинентальних перельотів на дві години в кожному напрямку.

Салон літака розрахований максимум на вісім пасажирів. Система герметизації забезпечує тиск у салоні, еквівалентний тиску на рівні моря, на висотах до 41 000 футів (близько 12 500 метрів). Це одна з головних маркетингових та конструктивних особливостей нової машини.

При цьому вартість чартерних рейсів на SJ36 може бути до 50% нижчою, ніж на літаках середнього класу.

SJ36 оснащений SyberVision – власною авіонічною платформою SyberJet. Вона передбачає повністю цифрову кабіну пілотів, захищене бездротове оновлення програмного забезпечення та підключення до смартфонів. Власники зможуть дистанційно налаштовувати клімат у салоні, а компанія SyberJet – відстежувати стан літака та надавати технічну підтримку віддалено.

У поєднанні з допоміжною силовою установкою з нульовими викидами ці функції, за задумом розробників, мають забезпечити новий рівень комфорту для ділової авіації.

Бізнес-джети – інші новини

Раніше легкий реактивний SyberJet SJ30-2 встановив рекорд швидкості під час перельоту через континент зі сходу на захід. Він пролетів від Джексонвілла у Флориді до Сан-Дієго в Каліфорнії приблизно за 4 години 7 хвилин. Середня швидкість під час перельоту становила 813 км/год.

Водночас американська Gulfstream Aerospace повідомила про рекорд швидкості свого бізнес-джета G700. Літак подолав 8778 км між Лос-Анджелесом у США та Фарнборо в Англії за 8 годин 27 хвилин.

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