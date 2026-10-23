США створять революційний транспортний літак: як він виглядатиме

Літак KONA створюють для комерційного ринку, але можуть застосувати і для військових перевезень.

Військово-повітряні сили США виділили 3,5 млн доларів авіакосмічній компанії Natilus на розробку регіонального вантажного літака KONA та підготовку до льотних випробувань. Про це Natilus повідомила у своєму пресрелізі.

Кошти спрямують на розробку KONA як потенційного засобу доставки вантажів між розосередженими військовими об’єктами, зокрема в умовах обмеженого доступу до пального.

Компанія Natilus розробляє KONA для комерційного ринку регіональних вантажних авіаперевезень, водночас опрацьовуючи можливості його військового застосування.

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Літак може керуватися пілотом або літати без нього. Він розрахований на перевезення 3,8 тонни вантажу та має споживати менше пального, ніж аналогічні літаки традиційної конструкції.

Natilus розробляє KONA за схемою інтегрованого крила та фюзеляжу, за якої корпус і крила літака утворюють єдину конструкцію. За розрахунками самої компанії, така конструкція дає змогу скоротити споживання пального приблизно на 30% порівняно з літаками традиційної схеми.

KONA покликаний зайняти проміжну нішу між легкими багатоцільовими літаками, такими як Cessna C-208, і більшими тактичними транспортниками, зокрема C-130. Дальність польоту KONA – 800 морських миль (близько 1482 км).

Здатність злітати й сідати на коротких злітно-посадкових смугах дасть змогу використовувати літак з різноманітних аеродромів, а сумісність з наявною вантажною інфраструктурою має спростити його інтеграцію в логістичні мережі.

Ці характеристики можуть бути корисними для американських військових, які прагнуть забезпечувати постачання розосереджених підрозділів, не покладаючись виключно на великі транспортні літаки. Потреба в таких машинах особливо відчутна в Індо-Тихоокеанському регіоні, де віддалені військові об’єкти ускладнюють доставку пального й постачання.

Зараз виробник готує літак до сертифікації та повномасштабних льотних випробувань. Фінансування Військово-повітряних сил США має прискорити підготовку до демонстрації можливостей літака в умовах, наближених до реальних.

Модульна конструкція можуть дозволити створювати інші модифікації літака, зокрема для ретрансляції зв’язку та спостереження.

Транспортна авіація – інші новини

Раніше американська компанія Radia представила можливості перспективного літака WindRunner щодо перевезення космічних ракет. Очікується, що він стане найдовшим літаком в історії авіації та матиме найбільший за об’ємом вантажний відсік.

Нагадаємо також, що новий вантажний літак Airbus A350F здійснив нещодавно свій перший політ. Вантажопідйомність A350F становить 111 тонн, а максимальна дальність польоту – 8700 кілометрів.

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