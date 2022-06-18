Товари й вантажі, які потрапили під санкції, не можуть перевозитися територією Євросоюзу.

Литва з 18 червня припиняє транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією РФ.

Як повідомляє BBC, литовська залізнична компанія LTG Cargo отримала відповідні роз'яснення Європейської комісії.

Згідно з ними, товари й вантажі, які потрапили під санкції, не можуть перевозитися територією Євросоюзу, навіть якщо йдуть транзитом з однієї території РФ на іншу.

Губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов заявив, що вимагатиме пояснень від Єврокомісії.

Він зазначив, що за попередніми оцінками, заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, що перевозилися між Калінінградською областю та рештою Росії. Ця заборона призведе до додаткових витрат і необхідності пошуку додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою в Ленінградській області та портами Калінінградської області.

"Ми вважаємо це найсерйознішим порушенням... права на безкоштовний транзит в Калінінградську область та з неї", - сказав Аліханов, додавши, що влада наполягатиме на скасуванні заходів, передає Reuters.

Серед товарів, які постраждають - будівельні матеріали, цемент та металопродукція, сказав росіянин.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Рада Євросоюзу офіційно затвердила шостий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи введено проти 18 компаній та 65 осіб, які так чи інакше причетні до російської агресії проти України.

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