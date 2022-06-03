Крім директора "Яндекса" під санкції потрапив і глава Роскомнагляду.

У список шостого санкційного пакету Євросоюзу проти Росії потрапили діти і дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова і можлива коханка диктатора Аліна Кабаєва. Під санкції також потрапили Кати з Бучі - російські військові, які влаштовували звірства в Київській області.

В Офіційному журналі ЄС розміщені подробиці документа і вказано, проти кого ввели індивідуальні санкції.

Так, цього разу санкції торкнулися можливої коханки Путіна Аліни Кабаєвої, яка, за чутками, народила від кривавого диктатора троє дітей. Також до списку потрапила сім'я Пєскова - повнолітні діти прес-секретаря президента РФ і його дружина Тетяна Навка. Крім цього, під санкції потрапив син Євгена Пригожина, якого пов'язують з ПВК "Вагнера".

Євросоюз також ввів індивідуальні обмеження для глави Роскомнагляду Андрія Липова. Санкції ввели і проти російських військових, які вбивали, катували та ґвалтували мирне населення в Бучі, на Київщині. Кати, як зазначено в Офіційному журналі ЄС, здійснювали військові злочини і звірства, які являють собою злочини проти людяності. Вбивці, яких вже вдалося ідентифікувати, повинні нести відповідальність за свої дії.

Також під санкції потрапили 18 компаній, яких викрили в причетності до поставок для російської армії, включаючи УАЗ і КамАЗ.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Ощадбанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.