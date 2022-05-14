У навчаннях було задіяно понад 10 екіпажів Су-27.

Росія провела військові навчання у своєму калінінградському ексклаві, розташованому між Польщею і Литвою.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Балтійського флоту Росії.

Зазначається, що російські винищувачі Су-27 взяли участь у військових навчаннях, що імітують завдавання авіаудару противника по Калінінграду.

"За задумом тренування, літаки умовного противника порушили держкордон РФ і зробили спробу завдати ракетно-бомбового удару по стратегічно важливих військових об'єктах в Калінінградській області", — йдеться в повідомленні.

У навчаннях було задіяно понад 10 екіпажів Су-27.

Раніше російська армія провела імітаційний запуск балістичних ракет "Іскандер", які можуть нести ядерні боєголовки, в Калінінграді. Враховуючи місце, час і характер навчань, це можна сприймати, як сигнал Заходу.

Навчання з винищувачами відбулися через кілька днів після того, як сусідні Швеція і Фінляндія заявили про своє бажання вступити в НАТО.

Раніше в Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: