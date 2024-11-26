Новий маршрут дасть можливість зручніше добиратися зі Львова до аеропорту Молдови.

Державна "Укрзалізниця" запускає з 15 грудня безпересадні купейні вагони сполученням Львів - Кишинів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у Telegram. "Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд відправлятиметься зі Львова щодня о 15:00 та прибуватиме до Кишинева об 11:30.

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В "УЗ" додали, що у зворотному напрямку - з Кишинева, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40:

"Квитки за цим маршрутом пасажири традиційно можуть придбати в застосунку "Укрзалізниці" та на сайті".

"Укрзалізниця" - останні новини

21 листопада "УЗ" презентувала нові графіки та маршрути поїздів у внутрішньому сполученні та за кордон. Зокрема, за новим графіком руху з 15 грудня почне курсувати поїзд №9/10 з Києва до великого залізничного та авіаційного хабу Будапешта.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли, що з 26 листопада по 8 грудня буде тимчасова зміна маршруту поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський через ремонт залізничної інфраструктури.

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