Поїзди за оновленими маршрутами почнуть курсувати вже з 15 грудня.

Державна "Укрзалізниця" сьогодні, 21 листопада, презентувала нові графіки та маршрути поїздів у внутрішньому сполученні та за кордон. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на презентації графіків та маршрутів компанії на 2025 рік.

Зокрема, за новим графіком руху з 15 грудня почне курсувати поїзд №9/10 з Києва до великого залізничного та авіаційного хаба Будапешта. Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 10:16 та прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 22:40 та прибуватиме до столиці України о 19:11. Ціна квитка у купейний вагон становитиме близько 3 тисяч гривень.

"Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони – звичні для українців купе та СВ – у кількості не менше восьми на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом", - сказав Перцовський.

Відео дня

Також "Укрзалізниця" спільно зі словацькими залізничниками запускає нове сполучення з Братиславою.

Залізничний маршрут до столиці Словаччини з 15 грудня забезпечуватимуть поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ та новий поїзд словацької залізниці №617/961 Чоп – Братислава – Чоп.

Поїзд №27/28 відправлятиметься з Києва щодня о 19:57, прибуватиме до станції Чоп о 7:50, і відправлятиметься з Чопа вже поїздом словацької залізниці №617/961 о 09:59, з прибуттям до Кошице о 13:18 та до Братислави о 19:33.

В зворотному напрямку, з Братислави, поїзд словацької залізниці №617/961 відправлятиметься об 11:27, прибуватиме на станцію Чоп о 21:41, де пасажири зможуть здійснити пересадку на поїзд №28/27, що відправиться з Чопа о 22:38 та прибуде до Києва о 10:01.

В УЗ також анонсували призначення другої пари поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity; На маршруті Рава-Руська - Львів - Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3. Як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия курсуватиме поїзд №767/768 – 867/868.

Крім того, в новому графіку руху на 2025 рік вже з 15 грудня до внутрішніх напрямків додасться пʼять нових рейсів до гір та три до Харкова.

На які поїзди слід очікувати у грудні:

поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня - нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).

поїзд № 61/62 Дніпро – Рахів (через день) - це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.

поїзд № 83/84 Київ – Солотвино (через день) - оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.

поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день) - новий маршрут, що додатково поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.

поїзд № 145/146 Харків – Чернівці (через день) - нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.

поїзд № 165/166 Харків – Черкаси (через день) - нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.

новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро – розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Укрзалізниця - останні новини

13 листопада в УЗ повідомили про тимчасову зміну маршруту поїзда №139/140 Київ - Кам‘янець-Подільський через ремонт залізничної інфраструктури.

Раніше на Центральному залізничному вокзалі Києва встановили бронзову мініскульптуру "Повернення додому", яка стала частиною проєкту Юлії Бевзенко "Шукай!".

Вас також можуть зацікавити новини: