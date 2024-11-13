Поїзд Київ - Кам‘янець-Подільський з 26 листопада по 8 грудня прямуватиме маршрутом Київ -Хмельницький.

В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасову зміну маршруту поїзда №139/140 Київ - Кам‘янець-Подільський через ремонт залізничної інфраструктури.

"Поїзд №139/140 Київ - Кам‘янець-Подільський на період ремонтних робіт з 26 листопада по 8 грудня прямуватиме маршрутом Київ - Хмельницький. В добу 25 листопада поїзд №139/140 прямуватиме до станції Гречани - відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Поїзд №139/140 відправлятиметься з Києва в період 26 листопада - 7 грудня о 23:32 і прибуватиме до Хмельницького о 6:04. З Хмельницького поїзд відправлятиметься з 27 листопада по 8 грудня о 22:45 і прибуватиме до Києва о 5:20.

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Також повідомляється про призначення додаткових поїздів Київ - Трускавець та Київ - Львів.

Поїзд №159/160 Київ - Трускавець відправлятиметься з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. В зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52 та прибуватиме до столиці о 18:10.

"Знайшли можливість додати і рейс поїзда №191/192 Київ - Львів. Поїзд відправлятиметься з Києва 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до столиці о 21:33", - повідомили в УЗ.

Зазначається, що квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах та в касах залізничних вокзалів.

Новини "Укрзалізниці"

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня. Також передбачена перспектива продовження маршруту до інших європейських країн, повідомили в уряді.

Нещодавно "Укрзалізниця" призначала додаткові потяги в напрямку Львова та Камʼянця-Подільського на 2 та 4 листопада.

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