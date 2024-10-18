Першим серійним BMW, виконаним у стилі Neue Klasse, стане новий електричний кросовер.

Всі майбутні моделі відомого бренду дотримуватимуться стилістики, яка отримала назву Neue Klasse. Про це, з посиланням на шеф-дизайнера BMW Адріана ван Хойдонка, повідомляє Carscoops.

За словами шеф-дизайнера, електричні авто та моделі, оснащені двигунами внутрішнього згоряння, будуть мати різні пропорції та деталі оформлення салону, однак "‎загальний вигляд та відчуття від них будуть однаковими"‎.

Першою серійною моделлю, яку виконають у новому стилі, буде електричний кросовер, який повинен з’явитись на ринку у наступному році. Потім світ побачить новий седан.

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Адріан ван Хойдонк нагадав про революційний проекційний дисплей Panoramic Vision, який стане однією з головних особливостей моделей BMW наступного покоління.

Серед інших "‎фішок"‎ - центральний дисплей незвичайної форми, футуристичні елементи управління та "зелені" матеріали. Оцінити рішення можна буде після офіційної презентації новинок.

BMW – новини, які варті уваги

Влітку повідомлялось, що українці придбали рекордну кількість нових BMW. Завдяки цьому у червні німецька марка несподівано посіла другу сходинку українського рейтингу нових легкових автомобілів.

А нещодавно відомий експерт з уживаних авто Адам Морріс назвав недорогий спортивний седан, який "буде довго радувати свого власника". На думку спеціаліста, потенційним автовласникам варто звернути увагу на BMW 3-Series G20.

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