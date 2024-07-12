У минулому місяці BMW посіла другу сходинку українського рейтингу нових легкових автомобілів.

З початку року в Україні реалізували понад 2,1 тисячі нових автомобілів BMW, що у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 7,5% більше і є рекордом для вітчизняного авторинку.

Портал УкрАвтопром повідомляє, що у минулому місяці BMW несподівано для багатьох вдалося посісти другу сходинку українського рейтингу нових легкових авто: за червень українці придбали 545 нових автомобілів німецької марки.

Зазначимо, що попередній рекорд з попиту на нових "‎баварців"‎ за січень-червень встановили у минулому році.

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Також нагадаємо, що у 2008 році, який став піковим для українського ринку нових авто, за перші шість місяців реалізували понад 300 тисяч нових легкових автомобілів. 978 одиниць з цієї кількості склали авто марки BMW.

Новини авторинку – які моделі обирають українці

Раніше експерти назвали ТОП-10 найбільш популярних у червні моделей нових легкових авто. Як виявилось, найбільшою популярністю у минулому місяці користувався RENAULT Duster – загалом було реалізовано 447 таких авто.

Також до п'ятірки лідерів увійшли TOYOTA RAV-4, HONDA M-NV, TOYOTA Camry та BMW X5.

Зазначимо, що однією з головних тенденцій українського авторинку є стрімке зростання попиту на електричні авто. Наприклад, якщо порівнювати показники червня з минулорічними, то попит на електромобілі збільшився на 35%.

Найбільшою популярністю серед нових електричних авто у минулому місяці користувались Honda M-NV, Nissan Ariya та MG 4.

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