У минулому місяці десять найбільш популярних моделей сформовали 35% ринку нових легкових авто.

Продажі автомобілів RENAULT зменшуються, але її кросовер Duster у червні став найбільш популярним новим легковим автомобілем на ринку України. Про це повідомляє портал Укравтопром.

Друге місце посіла TOYOTA RAV-4, а ось "‎бронза"‎ несподівано дісталась електромобілю HONDA M-NV. Усього за рахунок десяти найбільш популярних моделей авто було сформовано 35% ринку нових легкових автомобілів.

Загалом перша десятка виглядає так:

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RENAULT Duster – 447 одиниць;

TOYOTA RAV-4 – 424;

HONDA M-NV – 140;

TOYOTA Camry – 138;

BMW X5 – 115;

SUZUKI SX4 – 114;

MITSUBISHI L200 – 113;

MAZDA CX5 – 111;

KIA Sportage – 107;

BMW 3 – 104.

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Згідно з підрахунками експертів, у минулому місяці в Україні зареєстровали близько 5,2 тисячі нових легкових авто: це на 8% менше у порівнянні з показником минулого року.

Якщо казати про марки, то найбільшим попитом у українців користувались автомобілі TOYOTA. Також до трійки увійшли BMW та RENAULT.

Зазначимо, що всього з початку 2024-го в нашій країні зареєстровали більше 32,8 тисячі нових легкових автомобілів: це на 21% більше за аналогічний минулорічний показник.

Також повідомлялось, що за чотири місяці з початку року в країну було імпортовано більше 21 тисячі легкових електричних авто, 5,5 тисячі з яких були новими.

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