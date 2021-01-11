Компанія Tesla шукає директора з дизайну для створення електромобіля в Китаї.
Про це повідомляє Reuters.
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Глава автогіганта хоче організувати в Шанхаї або Пекіні проектно-конструкторський центр. Там будуть розроблятися електромобілі спеціально для китайських споживачів.
Менеджери з персоналу шукають людей, знайомих з китайською та американською культурою, а також мають мінімум 20 років досвіду в дизайні.
За даними консалтингової компанії LMC Automotive, Китай є найбільшим у світі ринком електромобілів. Очікується, що в цьому році обсяг продажів досягне приблизно 1,5 мільйона автомобілів. Це також другий ринок для Tesla після США.
Торік китайські споживачі купили близько 145 тисяч автомобілів Tesla, що становить приблизно третину від загального обсягу продажів компанії у світі.
Китайський конкурент Tesla
11 січня 2021 року китайський виробник електромобілів Nio, якого часто називають "китайською Tesla" в рамках NIO Day 2020 представив нову модель — преміальний повністю електричний седан ET7.
"Народний" автомобіль від Tesla
10 січня 2021 року стало відомо про те, що Tesla оновила онлайн-конфігуратор електрокроссовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range. Модель стала більш доступною альтернативою існуючим версіям Long Range і Performance. Також компактний кросовер тепер доступний в семимісній версії (за доплату в три тисячі доларів).
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 10 січня 2021 року статки Ілона Маска перевищили 200 мільярдів доларів.
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