Торік китайські споживачі купили близько 145 тисяч автомобілів Tesla, що становить приблизно третину від загального обсягу продажів компанії у світі.

Компанія Tesla шукає директора з дизайну для створення електромобіля в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожКитайський конкурент Tesla представив новий електромобіль (фото)

Глава автогіганта хоче організувати в Шанхаї або Пекіні проектно-конструкторський центр. Там будуть розроблятися електромобілі спеціально для китайських споживачів.

Менеджери з персоналу шукають людей, знайомих з китайською та американською культурою, а також мають мінімум 20 років досвіду в дизайні.

За даними консалтингової компанії LMC Automotive, Китай є найбільшим у світі ринком електромобілів. Очікується, що в цьому році обсяг продажів досягне приблизно 1,5 мільйона автомобілів. Це також другий ринок для Tesla після США.

Торік китайські споживачі купили близько 145 тисяч автомобілів Tesla, що становить приблизно третину від загального обсягу продажів компанії у світі.

Китайський конкурент Tesla

11 січня 2021 року китайський виробник електромобілів Nio, якого часто називають "китайською Tesla" в рамках NIO Day 2020 представив нову модель — преміальний повністю електричний седан ET7.

"Народний" автомобіль від Tesla

10 січня 2021 року стало відомо про те, що Tesla оновила онлайн-конфігуратор електрокроссовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range. Модель стала більш доступною альтернативою існуючим версіям Long Range і Performance. Також компактний кросовер тепер доступний в семимісній версії (за доплату в три тисячі доларів).

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН