Nio ET7 побудований на двомоторній платформі потужністю 480 кВт.

Китайський виробник електромобілів Nio, якого часто називають "китайською Tesla" в рамках NIO Day 2020 представив нову модель — преміальний повністю електричний седан ET7 з вражаючими характеристиками.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Nio ET7 побудований на двомоторній платформі потужністю 480 кВт (180 кВт електродвигун з постійними магнітами на передній осі і 300 кВт асинхронний електродвигун - на задній осі), що відповідає 653 к. с.

Піковий крутний момент становить 850 н*м, що дозволяє електромобілю розганятися до 100 км/год лише за 3,9 с. для порівняння, майбутня 1100-сильна Model S Plaid зможе розганятися з 0 до 100 км/год менше ніж за 2 с.

Запас ходу базового Nio ET7 з акумулятором ємністю 70 кВт•год — 500 км (за циклом NEDC). Для варіанту з акумулятором ємністю 100 кВт•год обіцяють 700 км на одному заряді, а топова версія з твердотільним акумулятором ємністю 150 кВт•год здатна долати понад 1000 км шляху без підзарядки.

"Мозок" Nio ET7 - суперкомп'ютер Adam на базі чотирьох soc NVIDIA Orin (одна така SoC нараховує 17 млрд транзисторів і забезпечує продуктивність до 254 TOPS.). Сумарно виходить 48 процесорних ядер, 8096 ядер CUDA, 256 тензорних ядер третього покоління і підсумкова обчислювальна потужність 1016 TOPS. Adam здатний обробляти 8 ГБ даних на секунду.

Доповнюючий суперкомп'ютер комплекс NIO Aquila Super Sensing складається з 33 високочутливих компонентів, включаючи 11 камер роздільною здатністю 8 Мп кожна, один сканер LiDAR, радари 5 мм, 12 ультразвукових сенсора, два блоки високоточного позиціювання, V2X і ADMS.

"Народний" автомобіль від Tesla

10 січня 2021 року стало відомо про те, що Tesla оновила онлайн-конфігуратор електрокроссовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range. Модель стала більш доступною альтернативою існуючим версіям Long Range і Performance. Також компактний кросовер тепер доступний в семимісній версії (за доплату в три тисячі доларів).

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Автор: УНІАН