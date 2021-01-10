Вперше Tesla додала нову конфігурацію з моменту випуску Model Y.

Tesla оновила онлайн-конфігуратор електрокроссовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Модель стала більш доступною альтернативою існуючим версіям Long Range і Performance. Також компактний кросовер тепер доступний в семимісній версії (за доплату в три тисячі доларів).

"Чиста" (без будь-яких знижок) стартова ціна Model Y Standard Range з урізаним запасом ходу (244 миль по циклу EPA) становить 41 990 доларів США проти 49 990 доларів США за "далекобійний" (326 миль) варіант Long Range.

Вперше Tesla додала нову конфігурацію з моменту випуску Model Y в березні 2020 року. Вона вже доступна для попереднього замовлення в американському онлайн-магазині Tesla з розрахунковим терміном доставки від двох до п'яти тижнів.

Історія Standard Range

Версія Standard Range згадувалася на початковій презентації Model Y в березні 2019 року — тоді йшлося про запас ходу у 230 миль і стартову ціну у 39 тисяч доларів.

Однак, глава Tesla Ілон Маск повідомив про відмову від випуску версії Standard Range, назвавши причиною такого рішення «неприйнятно низький» запас ходу (менш як 250 миль). Одночасно компанія знизила ціну Model Y у версії Long Range Dual Motor з 52 990 доларів США до 49 990 доларів США.

Маск заявив, що запас ходу в 500 км для сучасних електромобілів має стати галузевим стандартом.

Зараз Tesla знову передумала і вирішила випустити версію Standard Range — її запас ходу трохи вище (244 миль замість спочатку планованих 230 миль), як втім і стартова ціна (41 990 доларів США замість 39 000 доларів США).

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко