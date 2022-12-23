Також на країну обрушиться сніговий шторм, який скоротить видимість практично до нуля.

Більшу половину населення США попередили про "вибуховий циклон", який принесе серйозне похолодання і сніговий шторм.

За даними Національної метеорологічної служби, великий арктичний вибух знизить температуру до небезпечного рівня на більшій частині території країни і найбільш сніжна частина шторму ще попереду, повідомляє СNN.

Холодне повітря і шторм так чи інакше впливають майже на всі штати: понад 200 млн осіб від узбережжя до узбережжя були попереджені про погіршення погоди.

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Національна метеорологічна служба попередила, що на вихідних в деяких штатах температура опуститься до позначки -45 градусів за Цельсієм.

"Холодний вітер такої сили при такій температурі викликає обмороження менш ніж за п'ять хвилин, а при тривалому впливі можливе переохолодження і смерть", - йдеться в попередженні.

"Загрозливий для життя холодний вітер пошириться на східну половину країни до п'ятниці", - повідомив Центр прогнозування погоди, додавши, що в деяких частинах Монтани, Південної Дакоти і Вайомінгу вже повідомлялося про похолодання нижче мінус 50 градусів.

Також у центрі прогнозування попередили, що сильні снігопади разом з поривами вітру понад 50 миль на годину призведуть до майже нульової видимості.

"Це не буде типовий шторм", - заявив мер Буффало Байрон Браун. "Насправді це може бути небезпечна для життя буря".

Крім того, вчора і сьогодні в США були скасовані близько 5 тис. рейсів.

Урагани в США

Країна регулярно страждає від руйнівних ураганів, які забирають десятки людських життів.

Так, у 2018 році кількість загиблих в результаті потужного урагану "Майкл" склала 13 осіб.

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