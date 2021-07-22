Крім цього в Mercedes в цілому заявили про перехід на виробництво електромобілів.

Mercedes-Benz показав перші зображення нового футуристичного концептуального електрокара Vision EQXX, який зможе проїхати на одній зарядці близько 1200 км.

Машину, описану як "символ нашого прагнення створити найефективніше авто" з'явиться в 2022 році, повідомляє Autocar.

Новинка матиме агресивну передню панель, вузькі фари, об'єднані тонкою світиться смугою, а також широкий нижній повітрозабірник і вентильований капот з великим логотипом у вигляді зірки.

Автомобіль Vision EQXX має ефективну силову установку та найбільший запас ходу без підзарядки. У компанії-виробнику обіцяють, що авто зможе проїжджати більше тисячі кілометрів без підзарядки.

Коли концепт запустять у серійне виробництво невідомо. Але сам концепт-кар обіцяють показати на заході Mercedes-Benz Strategy Update в липні 2021 року.

Крім цього в Mercedes заявили про перехід на виробництво електромобілів.

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Так, з 2022 року компанія почне продавати повністю електричну модель в кожному модельному ряді, а з 2025 року кожна продана модель буде пропонуватися з чисто електричною версією.

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Автор: Олександр Топчій