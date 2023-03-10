В цілому ж ціни на А-95 тримаються в межах 42,90-50,00 грн/л.

Ціни на бензин та дизельне паливо за тиждень продовжують тенденцію до зниження.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Відзначається, що з 3 по 10 березня бензин в середньому втратив в ціні 5-12 копійок, до 47,38-49,23 грн/л, а дизельне паливо - 47 копійок, до 48,96 грн/л.

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Найбільше здешевлення бензину А-95-на 1 грн відбулося в мережах АЗС VST і Luxwen, до 42,90 грн/л і 45,79 грн/л відповідно. У цій мережі на 1 грн подешевшав і А-95+, до 47,29 грн/л. найменше бензин А-95 просів на АЗС Mango, до 45,49 грн/л.

В цілому ж ціни на А-95 тримаються в межах 42,90-50,00 грн/л.

Найдорожче – за 50,00 грн/л - цей вид пального можна купити на станціях мережі "Авіас", яка протягом цього тижня ціни на всі види пального не змінювала. За такою ж ціною мережа реалізує і дизпаливо, в той час як А-95 преміум коштує на цій АЗС на 50 коп. дорожче, 50,50 грн/л.

Найбільш дешево бензин і дизельне паливо продає мережа VST: А-95 реалізує за 42,90 грн/л (-1 грн/л), дизель – за 43,90 грн/л (-3 грн/л).

Преміум-мережі протягом цього тижня тримали ціну незмінною-48,99 грн/л.причому і на станціях ОККО, і на станціях WOG ціну не міняли також на преміальний А-95+ (51,00 грн/л) і дизельне паливо (51,00 грн/л).

У таких мережах, як "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль" ціни на ДП протягом тижня залишалися стабільними, гривню на літрі втратила мережа UPG (до 46,90 грн/л), півтори – "Рур груп" (до 46,99 грн/л), дві – Luxwen (до 47,99 грн/л).

Війна в Україні та ціни на АЗС

28 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Станом на березень 2023 року ціни на паливо в Україні знижуються вже другий місяць поспіль. В середньому дизельне паливо подешевшало на 3,5 грн - до 51,5 грн за літр, бензин А-95 і автогаз майже на 5 грн - до 47,8 і 25 грн за літр відповідно.

Експерти радять автомобілістам не запасатися талонами на паливо через можливе зниження його вартості.

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