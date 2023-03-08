Зазначається, що коридор цін на автогаз тримається в межах 20,95-24,12 грн/л.

На автозаправних станціях продовжує дешевшати скраплений газ, який відучора в середньому втратив ще 11 копійок і коштує 23,19 грн за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Зазначається, що коридор цін на автогаз тримається в межах 20,95-24,12 грн/л.

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Найбільше здешевлення зафіксовано в мережі Neftek (-1,00 грн/л) – до 22,49 грн/л. найменше – 8 коп. в мережі WOG, до 23,86 грн/л. ОККО відучора ціни на автогаз на своїх АЗК не змінювала, тому на її станціях можна придбати його за 24,08 грн/л.

Найдорожче автогаз коштує на АЗС мережі Socar - 24,12 грн/л. (-0,38 грн/л). Найдешевший - 20,95 грн/л - вже традиційно в мережі "Авантаж 7", хоча ця мережа протягом останніх двох діб ціни на автогаз не змінювала.

Війна в Україні та ціни на АЗС

Після російського вторгнення в Україну, вже в березні парламент скасував податковий акциз на паливо і знизив зобов'язання з ПДВ до 7 відсотків з 20-ти.

28 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо. Були повернуті акцизи в розмірі: бензин - 100 євро за 1000 літрів; дизель - 100 євро за 1000 літрів; біопаливо - 100 євро за 1000 літрів; газ-52 євро за 1000 літрів.

У період з 24 лютого по 3 березня 2023 року середня ціна автогазу на АЗС зменшилася ще на 55 копійок, до 23,67 грн/л, порівняно з минулим тижнем.

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