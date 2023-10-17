Сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі.

Відтепер українці можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.

Як повідомляє прес-служба МВС, цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі. Адже саме там перебувають чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись на Батьківщину.

Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Цей сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, якщо вони його загубили, пошкодили, або змінили персональні дані.

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Нова послуга зручна у користуванні та замовляється у кілька кліків. Для цього необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, обрати причину обміну посвідчення водія, обрати міжнародну доставку та здійснити оплату. Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення. Термін міжнародної доставки - близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть - 960 грн.

Посвідчення водія під час війни

МВС анонсувало зміни в іспитах на посвідчення водія. Зміни мають запровадити до кінця 2023 року.

У травні 2023 року стало відомо про відновлення посвідчення водія у "Дії". У додатку з’явилася нова послуга - відновлення водійських прав, невдовзі планують запустити послугу з розмитнення авто.

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