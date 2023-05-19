Зміни мають запровадити до кінця 2023 року.

Міністерство внутрішніх справ анонсувало зміну умов складання іспитів для отримання посвідчення водія.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС. "Ми активно працюємо над удосконаленням усіх процесів при складанні іспитів. Технічний прогрес рухається і ми з ним. Цього року перед нами стоїть завдання змінити процедуру складання іспитів у сервісних центрах МВС. На меті — виключення фактору впливу екзаменаторів чи сторонніх осіб на результати іспитів, а також розширення інструментів для оскарження результатів. Гаслом цього проекту є "Знаєш — успішно складаєш". Прозорість складання іспитів — це те, що хоче суспільство і те, що ми маємо забезпечувати", — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Як зазначається, ГСЦ МВС має на меті зробити:

запис на практичний іспит онлайн — кількість візитів може скоротитись до 1, адже талон попереднього запису можна буде отримати через сайт ГСЦ МВС, а не тільки в терміналі в приміщенні, як це є зараз;

оскарження результатів іспитів можна буде здійснити впродовж тривалішого періоду — він становитиме 30 днів, а не 3 як зараз;

фіксація складання іспитів розшириться, тому можна буде і почути і побачити з різних ракурсів усе, що відбувалось під час іспиту — у класах для теорії більше не буде "сліпих зон", адже буде по 4 камери спостереження, які забезпечать перехресне знімання та додатково фіксуватиметься і звук у приміщенні, а в автівках категорії В для практичних іспитів буде по 2 реєстратори, камера з кутом огляду салону на 360°.

При цьому, в МВС наголосили, щодо порядку самих іспитів — для людей не змінюється нічого.

Відео дня

"На теорії як було 20 питань та 20 хвилин — так і залишається. На практиці як було виконання руху за маршрутом — так і є. Також вправи на майданчику біля сервісного центру МВС на час дії воєнного стану поки спрощені — є тільки рух за маршрутом. Усі маршрути затверджені нами та військовими адміністраціями і опубліковані на сайті", — пояснив Рудик.

Усі ці зміни мають відбутись до кінця 2023 року.

Посвідчення водія в Україні

У застосунку "Дія" планують запустити послугу відновлення та обмін посвідчення водія, а також довгоочікуваний запуск послуги з розмитнення авто. Найближчим часом планується також запуск послуги з розмитнення авто в "Дії". Цей процес буде максимально зручним та значно полегшить розмитнення авто під час воєнного стану.

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