Це важлива дорожня артерія, що обʼєднує населені пункти з центром Калинівської громади.

У Херсонській області завершили облаштування тимчасового мосту довжиною 37 метрів через річку Інгулець у Калинівській громаді.

"Завершено облаштування тимчасового мосту через річку Інгулець, що сполучає селище Калинівське та село Краснолюбецьк", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрацію в Telegram.

Зокрема, це важлива дорожня артерія, що обʼєднує населені пункти з центром Калинівської громади.

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Цей міст капітально відремонтували у 2020 році в межах національної програми "Велике будівництво".

"Однак у травні минулого року російські окупанти знищили нещодавно відновлений міст. Через це виникли логістичні проблеми, адже для жителів населених пунктів громади дорога до Калинівського займала значно більше часу", - йдеться у повідомленні.

Водночас основний міст планують почати реконструювати цьогоріч.

Ситуація у Херсоні - деталі

21 лютого вдень російські війська з "Градів" обстріляли Херсон, ворожі снаряду влучили у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи, комунальне підприємство. В ДСНС повідомляли, що один із снарядів влучив просто у балкон багатоповерхівки, через що сталася пожежа.

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