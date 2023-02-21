Російські окупанти у Чаплинському районі Херсонської області проводять масові облави на своїх дезертирів.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, зазначивши, що це повʼязано з масовим дизертирством окупантів.
"У зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам.
Ситуація на Херсонщині
Російські окупанти щодня завдають ударів по Херсону та області. В понеділок, 20 лютого 2023 року, російські окупанти завдали удару по селищу Антонівка. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.
21 лютого окупанти вдарили по Херсону. Станом 15:20 було відомо, що 5 людей загинули, 16 - перебувають у лікарнях міста.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий обстріл Херсона, де російські снаряди влучили в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку та зупинку громадського транспорту. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних.
Вас також можуть зацікавити новини:
- 24 лютого - небезпечна дата, але не тільки для України: експерт розкрив плани Кремля
- "Він відповідальний за все це": Мелоні публічно викрила Путіна у брехні про Україну
- Контроль над ядерною зброєю: у США відреагували на рішення РФ щодо договору про СНО
- "Росії незручно визнавати, що їх перемагає Україна, а не НАТО": у Литві присоромили заяву Кремля