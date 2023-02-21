Рівень дезертирства з лав російських військ залишається високим.

Російські окупанти у Чаплинському районі Херсонської області проводять масові облави на своїх дезертирів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, зазначивши, що це повʼязано з масовим дизертирством окупантів.

"У зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти щодня завдають ударів по Херсону та області. В понеділок, 20 лютого 2023 року, російські окупанти завдали удару по селищу Антонівка. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

21 лютого окупанти вдарили по Херсону. Станом 15:20 було відомо, що 5 людей загинули, 16 - перебувають у лікарнях міста.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий обстріл Херсона, де російські снаряди влучили в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку та зупинку громадського транспорту. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних.

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