Вдень у вівторок, 21 лютого, російські окупанти завдали ударів по Херсону.

Як повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, до вечора вівторка стало відомо, що поранені 20 людей.

Також підтверджено, що внаслідок атаки загинули шість осіб (раніше місцева влада інформувала про п’ятьох жертв, тоді як центральна – про шістьох).

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Обстріл Херсона 21 лютого - що відомо

21 лютого вдень російські війська з "Градів" обстріляли Херсон, ворожі снаряду влучили у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи, комунальне підприємство. В ДСНС повідомляли, що один із снарядів влучив просто у балкон багатоповерхівки, через що сталася пожежа.

Повідомлялося також, що внаслідок атаки по зупинці загинули двоє людей, ще двоє – були поранені і загинули дорогою до лікарні, одна жінка загинула у власній понівеченій оселі. Тепер стало відомо про шосту жертву.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей обстріл, наголосив, що світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж, та пообіцяв, що держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини.

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