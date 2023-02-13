За місяць скраплений газ подешевшав на 3 грн за літр.

Середня ціна на автогаз з 10 по 13 лютого на автозаправних станціях України знизилась на 19 копійок, до 25,31 грн/л.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", наразі діапазон цін коливається в межах 22,45–26,37 грн/л.

На станціях преміум-сегменту автогаз подешевшав на 41-45 коп./л. На АЗК ОККО – до 25,75 грн/л, на WOG – до 25,65 грн/л.

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На станціях KLO, Amic, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 23,99–24,64 грн/л.

Низка мереж, серед яких – "Автотранс", Socar, BVS та інші, – втримали ціну на попередньому рівні.

Найменше – 1 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі "Авіас", до 25,09 грн/л. Найбільше він подешевшав – на 1,80 грн/л – на АЗС Luxwen, до 22,99 грн/л.

Мінімальну ціну пропонує своїм клієнтам мережа "Авантаж 7", продаючи автогаз за 22,45 грн/л. Найдорожче – 26,37 грн/л – він коштує на заправках мережі U.GO. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,92 грн/л.

Ціна на автогаз в Україні: деталі

Станом на 15 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС України становила 28,15 грн/л.

Таким чином, за місяць скраплений газ подешевшав на 3 грн за літр.

В січні український автопарк поповнили 797 гібридних легкових автомобілів, що на чверть менше, ніж минулого року.

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