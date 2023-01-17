На станціях ОККО, WOG і Shell автогаз здешевшав на 14 копійок і 3 копійки – до 28,49, 28,60 і 28,38 грн/л відповідно.

Середня ціна на скраплений газ станом на 17 січня у мережах АЗС зменшилась на 11 копійок – до 28,15 грн/л.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО, WOG і Shell автогаз здешевшав на 14 копійок і 3 копійки – до 28,49, 28,60 і 28,38 грн/л відповідно.

Мережі АЗК BVS, "Рур груп", "Укрнафта" й інші залишили ціну на попередньому рівні.

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При цьому найменше зниження ціни – на 2 коп. зафіксовано на АЗК мережі Shell, яка і за вихідні скинула таку ж суму, найбільше – на 1 грн/л – на станціях "Овіс".

Наразі найвища ціна автогазу 28,99 грн/л на АЗС мережі Neftek, найнижча – 25,25 грн/л – у мережі "Авантаж 7", яка утримує свою ціну на попередньому рівні.

Ситуація на ринку пального - деталі

Раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що європейці нервують через очікування другого етапу ембарго на російську нафту в лютому, тому ситуація з пальним у країні може бути напруженою.

Середня ціна на скраплений газ із 11 по 12 січня в мережах АЗС зменшилась на 15 копійок, до 29,55 грн/л.

Частина автозаправних станцій в Україні з 13 по 16 січня знизила ціни на бензин та дизельне пальне.

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