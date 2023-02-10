Січневий ринок гібридних легкових авто в Україні скоротився на чверть порівняно з торішнім.

В січні український автопарк поповнили 797 гібридних легкових автомобілів, що на чверть менше, ніж минулого року.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", цього року в гібридному сегменті збільшилася частка нових машин – 59% проти 53% у січні 2022 року.

"На загальному ринку нових легковиків за минулий місяць "гібриди" охопили 16% продажів, тоді як минулого року – лише 11%", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Mercedes-Benz GLЕ (68 одиниць). На другому місці - Toyota RAV 4 (64). Третій результат у Toyota Camry Hybrid (32).

Крім того, в реєстраціях імпортованих старих авто з гібридними силовими установками першість – у Ford Fusion US (49). Серед лідерів також Toyota Prius і Ford C-Max Hybrid.

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Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів.

У липні українці придбали і зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що в 2,3 рази більше, ніж минулого року, і на 64% щодо показника попереднього місяця.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

З початку року станом на 10 серпня український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Станом на 8 вересня 2022 року українці збільшили онлайн-попит на електромобілі з вираженим наміром купівлі у другому кварталі 2022 року в 1,45 рази порівняно з першим кварталом до 384 тис.запитів.

За 11 місяців 2022 року за 11 місяців українці придбали і поставили на облік 34 тисячі нових автомобілів.

За перший місяць 2023 року українці придбали та зареєстрували близько трьох тисяч нових легкових авто. Також у січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних вантажних і спецавтомобілів.

У січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що на 64% менше, ніж минулого року.

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