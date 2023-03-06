Поставки літаків за договорами почнуться з 2025 року.

Авіакомпанія Lufthansa, яка є найбільшою авіакомпаниєю Німеччини, для оновлення флоту замовила 22 далекомагістральних літаки.

Як повідомляє Avianews, нові літаки були замовлені у Airbus та Boeing. Вартість нового флоту становитиме $7,5 млрд.

Угода включає десять авіалайнерів Airbus A350-1000, пять Airbus A350-900 та сім Boeing 787-9. Замовлення узгоджено зі спостережною радою німецького авіаперевізника.

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Поставки літаків за договорами почнуться з 2025 року. З урахуванням цього та попередніх замовлень Lufthansa Group отримає в своє розпорядження 108 нових літаків для виконання дальніх перельотів. Перелік включає A350-900, A350-1000, Boeing 787-9 та Boeing 777-9.

Усі нові літаки мають лише два двигуни, у той час як раніше стандартом для дальніх маршрутів були літаки з чотирма двигунами. Вважалося, що такі авіалайнери більш надійні та у випадку відмови одного з двигунів зможуть безпечно долетіти до аеродрому для здійснення вимушеної посадки.

Утім, за останні десятиліття виробники змогли довести надійність далекомагістральних літаків з двома двигунами, і авіакомпанії почали переходити на них, оскільки вони є більш економічними.

Нове замовлення Lufthansa зробила в тому числі, щоб відмовитися від застарілих літаків з чотирма двигунами, які вона досі використовує – Boeing 747-400, Airbus A340-600, Airbus A340-300. Після отримання нових авіалайнерів доля літаків з чотирма двигунами у флоті Lufthansa та її дочірніх авіакомпаній знизиться до 15%, тоді як лише в 2020 році вона складала 50%.

Lufthansa та скасовані рейси

В червні 2022 року через страйк персоналу авіакомпанії Lufthansa в аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів. Профспілки вимагали підвищення зарплати на 10% для 20 тисяч робітників.

15 лютого 2023 року у зв'язку з глобальним збоєм в ІТ-системах авіакомпанії Lufthansa були скасовано або перенесено всі авіарейси.

17 лютого 2023 року Lufthansa була змушена скасувати близько 1300 рейсів. Через страйк, який проходив в семи аеропортах Німеччини, близько 300 тисяч пасажирів не змогли скористатися своїми квитками на рейси.

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