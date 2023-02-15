Вийшла з ладу система посадки на борт літака.

У зв'язку з глобальним збоєм в ІТ-системах авіакомпанії Lufthansa скасовано або перенесено авіарейси.

Як повідомляє Tagesschau, в авіакомпанії повідомили, що вийшла з ладу система посадки на борт літака.

У штаб-квартирі Lufthansa в аеропорту зібралася кризова команда. Як заявила представниця авіакомпанії у Франкфурті зараз йдуть активні пошуки розв'язання даної проблеми. Яку кількість рейсів було скасовано або затримано поки не відомо.

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У Мюнхені та аеропорту Франкфурта зібралися черги з пасажирів і літаків. Спочатку були скасовані всі внутрішні рейси в Німеччині, а пасажирів попросили пересісти на поїзд.

Через проблеми німецька авіадиспетчерська служба більше не направляє літаки в аеропорт Франкфурта-на-Майні. Аеропорт Франкфурта закритий для всіх посадок.

Це робиться для того, щоб запобігти перевантаженню хабу. Машини перенаправляються в інші аеропорти, такі як Нюрнберг, Кельн або Дюссельдорф.

Пасажирів, які літають внутрішніми рейсами в Німеччині, просять замість цього забронювати квитки на поїзд до місця призначення.

Як уточнює The Sun, причиною збою в роботі стали будівельні роботи на залізничній лінії у Франкфурті, але поки немає підтвердження, коли це буде усунуто.

Lufthansa підтвердила, що пасажири мають очікувати на величезні затримки та скасування через проблему.

"Зараз авіакомпанії Lufthansa Group страждають від збою в роботі ІТ. Це призводить до затримки та скасування рейсів. Ми шкодуємо про незручності, які це доставляє нашим пасажирам", - зазначив представник компанії.

Скасовані рейси:

27 червня 2022 року наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa оголосити страйк. В аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів. Найбільше рейсів було скасовано в Мюнхені та Франкфурті-на-Майні. Профспілки вимагали підвищення зарплати майже на 10% або щонайменше на 350 євро для 20 тисяч робітників.

1 жовтня 2021 року 16 європейських авіакомпаній зобов'язалися надавати більш точну інформацію та виплачувати компенсації пасажирам у разі скасування рейсів протягом семи днів.

25 січня 2023 року аеропорт Берлін-Бранденбург скасував всі польоти, заплановані протягом дня. Бувши скасовано понад 300 рейсів. Рішення було прийнято у зв'язку зі страйком співробітників.

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