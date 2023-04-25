При цьому пасажири не мають права користуватися подушкою і матрацом, якщо не купили комплект постільної білизни.

Відповідно до чинного законодавства, пасажири "Укрзалізниці" не можуть купити постіль у вагоні (якщо не придбали її під час купівлі квитка), якщо потяг не затримується або не сталася сімейна трагедія.

Про це на запит УНІАН повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на діюче законодавство.

"У випадках, коли пасажир не сплатив вартості користування постільними речами у квитковій касі (при терміновому виїзді на похорон, у зв'язку з нещасними випадками з рідними чи близькими, у разі непередбаченої значної зміни графіка руху поїзда, у разі зміни на шляху прямування поїзда категорії вагона, у якому слідуватиме пасажир, тощо), він може сплатити за користування у вагоні постільними речами начальнику поїзда або провіднику вагона, який зобов'язаний видати пасажиру відповідний документ (квитанцію) про сплату", - йдеться в повідомленні.

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При цьому пасажири не мають права користуватися подушкою і матрацом, якщо не купили комплект постільної білизни чи не взяли свою з дому.

"Пасажир не має права вимагати від провідника матрац, ковдру та подушку, якщо не сплачена постільна білизна у проїзному документі, у зв’язку з тим, що комплект постільних речей складається із матраца з чохлом, подушки, ковдри літньої (покривала) або ковдри зимової і окремо упакованого комплекту постільної білизни (2 простирадла, 1 наволочка, 1 рушник). При цьому забороняється користуватися постільними речами без білизни", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" та повершення вартості квитків

18 квітня 2023 року "Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки. Відтепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт за умови повернення квитка на потяг не пізніше ніж за 6 годин до відправлення.

Раніше відповідна процедура була можлива лише за 9 годин до відправлення. Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо пасажир запізнився на поїзд (окрім квитка на плацкарту). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі.

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