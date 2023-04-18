Пасажирам навіть повертатимуть повну вартість квитка, якщо запізнилися на поїзд.

"Укрзалізниця" змінила правила повернення коштів за квитки. Відтепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт за умови повернення квитка на потяг не пізніше ніж за 6 годин до відправлення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Раніше відповідна процедура була можлива лише за 9 годин до відправлення.

"Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо пасажир запізнився на поїзд (окрім квитка на плацкарту). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни.

"Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі", - додали в відомстві.

Нововведення УЗ щодо квитків для українців

Як повідомляв УНІАН, минулого року в серпні "Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів.

З листопада в застосунку "Укрзалізниці" стала можливою купівля квитків на міжнародні рейси.

На початку квітня в Мінінфраструктури повідомили, буде запущений новий залізничний маршрут з України до Польщі - через Варшаву, Люблін, Раву-Руську та Львів.

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