Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США та Китаю до Європи.

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи Nova, 17 жовтня отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі, необхідний для неєвропейських авіакомпаній.

Як повідомляє пресслужба "Нової пошти", це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких наразі триває.

"Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США до Європи, з Китаю до Європи, а також буде готова здійснювати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів, відповідно до можливостей Boeing 737-800SF", - йдеться в повідомленні.

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"Нова пошта" - новини, які повідомляли нещодавно

Літаки "Нової пошти" отримали права на експлуатацію повітряних ліній Львів - Прага та Київ - Прага для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень. Права надано з 1 листопада 2024 року на необмежений термін.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Supernova Airlines заснована у 2021 році. Пізніше компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062, що дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом "Рига - Жешув - Рига". Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ - один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу Boeing 737-800SF до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.

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