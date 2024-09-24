Чоловік і дружина перетворили на пекло політ молодої китаянки, яка відмовилася підняти спинку свого крісла.

Гонконгська авіакомпанія Cathay Pacific заборонила парі з Гонконгу літати на своїх рейсах після того, як вони влаштували сварку з пасажиркою з материкового Китаю через її відкинуте сидіння.

Як пише BBC, молода жінка поскаржилася в китайській соціальній мережі Xiaohongshu, що під час польоту з Гонконгу до Лондона 17 вересня на неї напала пара, яка сиділа позаду неї, після того, як вона відкинула спинку свого крісла.

За її словами, чоловік і дружина середніх років звинуватили її в тому, що вона заважає їм дивитися телевізор на борту літака, і попросили її випрямити сидіння. Коли вона відмовилася, дружина витягнула ноги і поклала їх на підлокітник її сидіння, а потім почала ображати її кантонським діалектом китайської мови і плескати по руці.

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При цьому чоловік, який сидів прямо за нею, "люто штовхав" спинку її сидіння, додала жінка.

На підтвердження своїх слів дівчина показала відео, на якому було видно, як її сидіння вібрує. В іншій сцені дружина показала постраждалій середній палець.

Потім жінка звернулася по допомогу до бортпровідника, який порадив їй випрямити сидіння: "Я була в шоці, тому що це був не час їжі, а бортпровідник хотів, щоб я пішла на компроміс. Я відхилила пропозицію".

Кілька пасажирів, які стали свідками інциденту, розкритикували поведінку пари з Гонконгу та заступилися за дівчину. У підсумку бортпровідник запропонував китаянці інше місце, уточнює CNN.

Пізніше в авіакомпанії Cathay Pacific заявили, що додали пару до свого списку осіб, яким заборонено польоти, заявивши, що в них "сувора політика нульової терпимості" до поведінки, яка демонструє неповагу до попутників.

Пост китаянки викликав неоднозначну реакцію в мережі.

"Якщо їм потрібно більше місця, вони повинні були заплатити за місця в першому класі", – написала одна людина.

Тим часом кілька коментаторів поспішили захистити репутацію Гонконгу, один із них сказав: "Більшість людей у Гонконзі добрі, ця пара – виняток".

Інцидент також викликав бурхливу суперечку про те, чи є відкидання сидіння в літаку прийнятною практикою. Кілька користувачів сказали, що це має бути прийнятно, враховуючи, що можливість відкидання – вбудована функція сидінь. Інші заперечували, що пасажири позаду можуть відчувати дискомфорт, якщо люди, які сидять спереду, відкидають сидіння занадто далеко назад.

Як повідомляв УНІАН, раніше масова бійка пасажирів за місця на борту літака Ryanair призвела до вимушеної посадки та арешту майже десятка пасажирів.

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