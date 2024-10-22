Зазначається, що до МЗС України направлено відповідну інформацію для оформлення призначень.

Літакам "Нової пошти" дозволили літати до Києва та Львова. Права надано з 1 листопада 2024 року на необмежений термін.

У наказі Державної авіаційної служби України №789 від 21 жовтня зазначено, що Supernova Airlines, отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів - Прага та Київ - Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень. Дозвіл надано з 1 листопада 2024 року на необмежений термін.

Управлінню авіаційних перевезень доручено забезпечити направлення ТОВ "Супернова ейрлайнз" повідомлення про прийняте рішення щодо видачі прав на експлуатацію повітряних ліній та оформлення відповідних документів про права на експлуатацію повітряних ліній.

Відео дня

Крім того, до Міністерства закордонних справ України направлено відповідну інформацію для оформлення призначень.

Супернова ейрлайнз - що відомо

Компанію створено 2021 року для забезпечення швидкого доставлення пошти, товарів електронної комерції та вантажів з та в Україну. До повномасштабної війни в Україні компанія планувала приступити до виконання регулярних вантажних авіарейсів.

Supernova Airlines отримала сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що дало змогу компанії офіційно розпочати підготовку до здійснення вантажних авіаперевезень. Так, компанія купила два літаки АН-26 на умовах лізингу для виконання вантажних рейсів. Уже восени 2023 року компанія отримала права на експлуатацію повітряних ліній за напрямками зі Львова та Києва до ключових міжнародних хабів, таких як Нью-Йорк, Варшава, Льєж та інші міста.

Відновлення авіаперельотів в Україні - останні новини

У травні глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи прогноз Євроконтролю про обмеження польотів над Україною до 2029 року, заявив, що львівський аеропорт міг би відновити польоти, якщо Україна отримає винищувачі F-16.

Також лунали пропозиції про відновлення роботи аеропорту в Ужгороді, де літаки злітають одразу в повітряний простір Словаччини, але місцева влада запевнила, що до завершення війни про польоти цивільної авіації не варто говорити.

Пізніше голова Державіаслужби України Олександр Більчук заявив, що українській авіації потрібен місяць для повноцінної підготовки, щоб почати перевезення пасажирів.

Вас також можуть зацікавити новини: