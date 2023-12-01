Наступного року компанія планує відкрити відділення ще у чотирьох чеських містах.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила вже третє відділення Nova Post у Чехії - місті Брно. Як повідомляє прес-служба компанії, нове відділення в місті Брно працює щодня за адресою: Trnitá 491/5, 602 00. Клієнти можуть відправляти та отримувати з України документи та посилки до 30 кг. Термін доставки в Україну - від 5 днів.

Також для клієнтів у Чехії доступна кур’єрська доставка та адресний забір вантажів до 1000 кг. Тобто кур’єр Nova Post забере відправлення з будь-якої адреси по країні, де буде зручно клієнту і у визначений час.

"Відкриття відділення в Брно дає нам можливість стати ще ближчими до чеського бізнесу та підприємців, адже місто є економічним центром і бізнес-осередком країни. Але це тільки початок нашого розвитку. Наступного року ми плануємо відкрити відділення ще у 4 чеських містах: Пльзень, Острава, Ліберець та Чеське Будейовіце", - сказав Володимир Стеренчук, СЕО Nova Post в Чехії та Словаччині.

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"Нова пошта" в Європі – що відомо

10 листопада "Нова пошта" відкрила своє перше відділення Nova Post в Угорщині та запустила там свою кур'єрську доставку. Угорщина стала десятою європейською країною, де запрацювала Nova Post.

28 листопада "Нова пошта" відкрила вже друге відділення Nova Post у Румунії – в місті Брашов. Також до кінця року компанія планує відкрити ще одне відділення в румунському місті Констанца.

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