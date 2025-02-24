Кличко повідомив про можливість дозволити рух транспорту з лівого на правий берег столиці.

Після консультацій з військовими, є можливість дозволити рух транспорту з лівого на правий берег по Південному мосту в Києві.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Він зазначив, що у грудні 2024 міська влада знову зверталася до військових і тоді згоди на відкриття руху в звичному режимі Південним мостом не було.

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"На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме - дозволити рух транспорту з лівого на правий берег.Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості", - повідомив Кличко. При цьому додав, що для цього ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, після цього - рішення Ради оборони міста.

Кличко зазначив, що міська влада оперативно повідомить про остаточно ухвалені рішення.

Що ще відомо про ситуацію з Південним мостом

Як повідомляв УНІАН, 22 червня 2022 року у Києві Південний міст було закрито для руху приватних автомобілів.

Тоді прес-служба Київської міськдержадміністрації повідомляла, що рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

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