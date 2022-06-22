Рух мостом дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками.

У Києві Південний міст відсьогодні закрито для руху приватних автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"Південний міст відсьогодні закрито для приватних авто. Рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", - йдеться у повідомленні.

В КМДА нагадали, що через Південний міст курсують автобуси маршрутів № 22: вулиця Тростянецька - Музей Авіаціі з інтервалом 20-35 хв та № 91: вулиця А. Ахматової - станція метро "Голосіївська" з інтервалом 20-45 хв.

Метро в столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

Нагадаємо, у Києві з 20 червня відновили автомобільний рух через мости Метро та Патона.

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